بعد الكشف عن إصابتها بسرطان نادر: هذا هو وضع سمية الألفي الصحي

في أول ظهور إعلامي لها بعد الكشف عن إصابتها بمرض سرطان الثدي ، قالت الفنانة المصرية سمية الألفي ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج (يحدث في مصر) الذي يعرض عبر فضائية (ام بي سي مصر)، كشفت سمية الألفي تطورات حالتها الصحية قائلة: (الحمد لله أنا في تحسن، شالوا السرطان اللي كان في الثدي والغدد اللمفاوية، بس طبعا بعد التحاليل والمعامل اكتشفوا إن السرطان نازل شوية، والدكتور هزر معايا وقاللي إنت كل حالاتك نادرة).

وأضافت: (بعد أسبوعين هبتدي رحلة علاج كيماوي وإشعاع، وأنا راضية الحمد لله رب العالمين).

وكان قد كشف عمر فاروق الفيشاوي نجل سمية الالفي انها تعاني من عدد من الاورام منذ فترة لكنها لم تكن تعلم، وبعد ان شعرت بالتعب مؤخرا ً تم نقلها الى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي من خلال حضورها العرض الخاص لفيلم (ريتسا) الذي يقوم ببطولته ابنها أحمد الفيشاوي، بجوار كل من محمود حميدة، وكارولين عزمي، وأمير المصري، والقصة من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.