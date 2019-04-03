بعد الهجوم على محمد رمضان عقب حفله الأخير..نقابة الموسيقيين تصدر هذا البيان!

محمد رمضان خلال حفله الأخير في مركز المنارة في التجمع الخامس

تسببت الحفلة الغنائية الأخيرة التي أحياها النجم محمد رمضان بإثارة الجدل في الشارع المصري، وذلك بسبب ظهوره نصف عاري على المسرح واستعراضه لسيارته الفارهة أمام الجمهور، مما دفع أحد المحامين لتوجيه إنذار على يد محضر إلى نقابة الموسيقيين للحد من هذا الفعل الفاضح كما قيل.

وفيما بعد أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارًا بشأن إصدار التصاريح الخاصة بالحفلات، وقالت في بيانها التي أصدرته الثلاثاء أنها ستمنح تصاريح إقامة حفلات غنائية من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني، مع التركيز على الضوابط التي تتضمن الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها.

وقال المحامي المصري سمير صبري في بلاغه: "ليست المرة الأولى التي يقوم فيها رمضان بذلك الفعل، وقد دأب في كثير من أغانيه وأعماله الفنية على الظهور عارياً وفي صورة بلطجي".

الجدير ذكره أن محمد رمضان نشر مجموعة من الصور لحفلته الأخيرة على إنستغرام، واعتذر من الجمهور لعدم استيعاب المكان جميع من حضر في وقتها، ووعد محبيه بحفلة أخرى ولكن في مكان يتسع لأكثر من 40 ألف، وبحسب آخر الأخبار من المتوقع أن يقيم حفلًا في السعودية أيضًا.

للمزيد من قسم الترفيه اضغط هنا