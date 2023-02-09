بعد انتشار شائعات اعتزالها..الكشف عن هوية زوج أمل العوضي

أحدثت الفنانة والمذيعة الكويتية أمل العوضي حالة من الجدل بعد اختفائها من مواقع التواصل الاجتماعي، وحذف جميع صورها من حسابها في "إنستغرام"، والذي يتابعها عليه أكثر من 4.2 مليون متابع.

اعتزال أمل العوضي

وبعد اختفاء العوضي عن مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر البعض أن ذلك إشارة إلى اعتزالها الفن نهائيًا؛ وسط تداول أخبار تفيد زواجها من شخصية سياسية عربية معروفة.

الكشف عن هوية زوج أمل العوضي

وأفادت بعض التقارير أن العوضي ارتبطت بوزير التجارة الكويتي "مازن الناهض"، إلَّا أنها لم تخرج لنفي الشائعات أو تأكيدها، لا التزمن الصمت.

وتفاعل المتابعون مع الخبر، فكتبت إحداهن: "اخذت وزير متزوج وعنده عيال وراتبه في السنة مليون صامت صامت وهذي اخرتها !!! على الاقل خذي رجل اعمال او شيخ او امير واطلبي مهر فوق عشرة مليون هذي الزواجات الصح مو ماخذه وزير حيلته راتبه وبعد عياله محاشرينك في الراتب".

آخر ما نشرته أمل العوضي

وكان آخر ما شاركته العوضي عبر حسابها منشور لمحت فيه إلى اعتزالها، كتبت فيه: "الحياة عمرها ما كانت مال وشو .. الحياة السعيدة لما تلقى أحد يهمك وتشوفه الامان والحنان والمستقبل – اسره بيت عيال وشغل وتحترم رغابته وكل الاوامر حتى لو على حساب شغلك ونفسك”.





ويُشار إلى أن الفنانة كانت متزوجة من رجل الأعمال عبدالله العوضي عام 2008، لكنها انفصلت عنه عام 2011، وتكلل زواجهما أن بإنجاب ابنتها الوحيدة "منيرة".