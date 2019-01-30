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بعد انتقاد تقبيلها لإعلامي على الهواء..هيا الشعيبي تثير الجدل وتعلّق: "موتوا بغيظكم يا جهلة"

بعد انتقاد تقبيلها لإعلامي على الهواء..هيا الشعيبي تثير الجدل وتعلّق: "موتوا بغيظكم يا جهلة"
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