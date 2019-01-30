هيا الشعيبي

شن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الفنّانة الكويتية هيا الشعيبي وتعرضت لانتقادات لاذعة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو أثناء حفل تكريمها الذي أقامته جريدة "الأنباء" الكويتية، وهي تقبل وزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي.

وعبر الجمهور عن استيائه بشكل كبير من خلال التعليقات، حيث اعتبروا أن مثل هذا التصرف ينافي عادات وتقاليد المجتمع الكويتي، خاصة أنها ظهرت وهي تصافح الجميع بشكل اعتيادي ما عدا السنعوسي الذي قبلته أمام الحضور.

وكانت ردة فعل هيا الشعيبي وكأنها لا تبالي بالآراء والانتقادات التي ذكرت بحقها، فقامت بالرد عبر حسابها على تطبيق سناب شات وقالت: "ولا راح أعلق على بعض الجهلة، أنا سعيدة لنجاحي وخليكم بغيظكم هههههههه.. إنتو عارفين منو أبو طارق يا جهلة، هذا رمز وعلم في الإعلام الكويتي وأبونا كلنا كلنا".

ونشرت صورة من التكريم، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معلقة: "الأستاذ محمد السنعوسي أبونا كلنا، وفخر لنا كلنا، رجل ذو ثقافه عالية جميلة، صديق وحبيب كل الفنانين الكبار والصغار".

وتابعت: "وأنا فخورة بأنه عمي بوطارق أستاذ محمد أهو اللي عطاني درعي، ألف شكرًا جريدة الأنباء، فعلًا كان تكريمًا مشرفًا".

من ناحية أخرى، كانت الفنانة هيا الشعيبي قد فاجأت متابعيها في آخر إطلالاتها عبر حسابها على موقع إنستغرام، حيث ظهرت وهي قد خسرت الكثير من الوزن، لدرجة أن البعض اتهمها بأنها استعانت ببرامج التعديل والفوتوشوب للظهور بشكل نحيل في الصور.