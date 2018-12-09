بالصور: بعد انتهاء أزمة الفستان الفاضح..رانيا يوسف تخضع لجلسة تصوير في بركة السباحة!

رانيا يوسف

عادت مرة أخرى الفنانة المصرية رانيا يوسف لممارسة نشاطاتها المختلفة والظهور إعلاميًا بشكل اعتيادي كما كانت في السابق، ومؤخرًا شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام مجموعة صور التقطت لها في آخر جلسة تصوير خضعت لها في حوض السباحة.

وظهرت رانيا يوسف في الصور الجديدة بإطلالة محتشمة في بركة السباحة، حيث ارتدت قميص أبيض اللون بأكمام طويلة مع ربطة عنق باللون الأسود وأكملت إطلالتها بقبعة سوداء اللون أيضًا، وكان أحدهم قد ترك لها تعليقًا قال فيه: "نزلت الماء بهدومها، أخيرًا".

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Dec 7, 2018 at 8:13am PST

الجدير ذكره أن الفنانة رانيا يوسف عاشت فترات صعبة في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما رفع ضدها من قبل مجموعة محامين بلاغ للنائب العام بتهمة الفعل الفاضح ونشر الفسق والفجور بعد ظهورها بفستان مثير ومكشوف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.