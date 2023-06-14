بعد انتهاء تصوير "الخائن"..سلافة معمار وريتا حرب على متن الطائرة

تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة السورية سلافة معمار وزميلتها الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أثناء تواجدهما على متن طائرة.

ويُشار إلى الفنانتين تواجدتا على متن الطائرة العائدة من تركيا إلى لبنان، بعدما فرغتا من تصوير مشاهدهما من مسلسل "الخائن"، النسخة المعربة من المسلسل التركي الذي يحمل الاسم نفسه.

أحداث مسلسل الخائن



وتدور احداث النسخة التركية من العمل حول طبيبة شهيرة تدعى آسيا تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، تكتشف هذه الطبيبة عن طريق الصدفة عن خيانة زوجها لها مع فتاة شابة، كما تكتشف ان العلاقة التي جمعه زوجها والفتاة بدات منذ سنتين.

تقرر هذه الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث نارية.

وفي الوقت الذي أكدت به بعض المصادر ان النسخة العربية من العمل تحمل نفس الاسم، قالت مصادر أخرى إنه في البداية كان من المفترض ان يكون اسم المسلسل "عديم الوفا" وفي النهاية تم الاستقرار على اسم "الطبيبة".

أبطال مسلسل الخائن

يشارك في بطولة العمل، المؤلف من 90 حلقة، كل من سلافة معمار، وريتا حرب، وقيس الشيخ نجيب، ونور علي، وغيرهم.