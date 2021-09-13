  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. مسلسل الخائن يتصدّر قائمة المشاهدات في إسبانيا.. وانضمام بطل جديد في الموسم الثاني!

مسلسل الخائن يتصدّر قائمة المشاهدات في إسبانيا.. وانضمام بطل جديد في الموسم الثاني!

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:56
مسلسل الخائن
مسلسل الخائن

حقق مسلسل الخائن أعلى نسبة مشاهدات في تركيا حيث تفوّق على منافسه مسلسل "عثمان" بما يقارب 2 مليون و 357 ألف مشاهدة.

اقرأ ايضاًالثنائي بوراك أوزجفيت وزوجته فهرية أفجان يتفوقان على نجوم تركيا في إنستغرام!الثنائي بوراك أوزجفيت وزوجته فهرية أفجان يتفوقان على نجوم تركيا في إنستغرام!

والمسلسل  التركي هو من اخراج نيسليهان يشيليورت ومن تأليف كمال هامجي أوغلو وديلارا باموك، ويعدّ هذا المسلسل مقتبس عن قصة المسلسل الأمريكي الشهير  Doctor Foster.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة بسيطة مكوّنة من الأم  الدكتورة آسيا (جانسو دري) وزوجها المهندس فولكان (كانر سيندوروك) وابنهما علي، حيث كانت تنعم هذه العائلة بالهدوء حتى حدث ما لم يكن بالحسبان عندما وجدت آسيا خصلة شعر شقراء على وشاح زوجها لتبدء البحث عن حقيقة خيانته لها مع فتاة صغيرة.

وبحصوله على أعلى نسبة مشاهدات أصبح مسلسل "الخائن" أول مسلسل أجنبي يحقق الصدارة والمشاهدات العالية في إسبانيا منذ 2018.

اقرأ ايضاًالثنائي بوراك أوزجفيت وزوجته فهرية أفجان يتفوقان على نجوم تركيا في إنستغرام!المشهد الذي أبكى الكثير في "ضد مجهول" نسخة طبق الأصل من مسلسل تركي!

ويذكر بأن الموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني  سيبدأ تصويره قريباً حيث سيصبح البطل إلى جانب  جانسو ديري هو النجم بيركاي أتاش .

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:مسلسل الخائنمشاهير تركياأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...