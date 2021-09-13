مسلسل الخائن يتصدّر قائمة المشاهدات في إسبانيا.. وانضمام بطل جديد في الموسم الثاني!

حقق مسلسل الخائن أعلى نسبة مشاهدات في تركيا حيث تفوّق على منافسه مسلسل "عثمان" بما يقارب 2 مليون و 357 ألف مشاهدة.

والمسلسل التركي هو من اخراج نيسليهان يشيليورت ومن تأليف كمال هامجي أوغلو وديلارا باموك، ويعدّ هذا المسلسل مقتبس عن قصة المسلسل الأمريكي الشهير Doctor Foster.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة بسيطة مكوّنة من الأم الدكتورة آسيا (جانسو دري) وزوجها المهندس فولكان (كانر سيندوروك) وابنهما علي، حيث كانت تنعم هذه العائلة بالهدوء حتى حدث ما لم يكن بالحسبان عندما وجدت آسيا خصلة شعر شقراء على وشاح زوجها لتبدء البحث عن حقيقة خيانته لها مع فتاة صغيرة.

وبحصوله على أعلى نسبة مشاهدات أصبح مسلسل "الخائن" أول مسلسل أجنبي يحقق الصدارة والمشاهدات العالية في إسبانيا منذ 2018.

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بيركاي اتيش يحصل على عرض الانضمام الى مسلسل " الخائن " في موسمه الثاني



في حال الموافقة سيكون ثاني عمل يجمعه مع جانسو ديري بعد مسلسل " امي " pic.twitter.com/1WraeCW5xK — arab2turk (@arab2turk) August 18, 2021

ويذكر بأن الموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني سيبدأ تصويره قريباً حيث سيصبح البطل إلى جانب جانسو ديري هو النجم بيركاي أتاش .

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