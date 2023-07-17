  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بعد انفصالها عن زوجها.. آريانا غراندي بالأشقر وبوضع رومانسي مع جوناثان بايلي

بعد انفصالها عن زوجها.. آريانا غراندي بالأشقر وبوضع رومانسي مع جوناثان بايلي

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 17 تمّوز / يوليو 2023 - 01:07
آريانا غراندي
آريانا غراندي

تصدّرت النجمة العالمية "آريانا غراندي" وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول أخبار وشائعات حول انفصالها عن زوجها دولتن غوميز.

اقرأ ايضاًآريانا غراندي تتعرّض لهجوم مسلّح عشية عيد ميلادها.. ما القصة؟آريانا غراندي تتعرّض لهجوم مسلّح عشية عيد ميلادها.. ما القصة؟

انفصال آريانا غراندي عن دولتن غوميز
 

لم تكشف أي مصادر مؤكدة مدى صحة خبر شائعة انفصال النجمة العالمية "عن زوجها دولتن غوميز الذي مرّ على زواجهما ما يقارب العامين.
 

وبالرغم من ان العلاقة كانت بين الثنائي جميلة ولم يتخللها أي مشاكل علنية إلا أن خبر انفصالهما شكل صدمة كبيرة للجمهور، خاصة وأن اريانا لا تتحدث عن حياتها الخاصة ابداً.
 

ولم تؤكّد النجمة العالمية أو زوجها خبر انفصالهما، إلا أنها كانت قد اختفت في الفترة الأخيرة عن الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي مما زاد من الشكوك حول الأخبار.

ImageImage

آريانا غراندي بالشعر الأشقر وبوضع رومانسي مع جوناثان
 

وبعد اختفائها مدة طويلة والتزامها الصمت حول أنباء الأنفصال، ظهرت الفنانة العالمية مؤخرًا بشكل مختلف ومثير للجدل خلال حضورها مباراة ضمن بطولة ويمبلدون للتنس.

اقرأ ايضاًآريانا غراندي تتعرّض لهجوم مسلّح عشية عيد ميلادها.. ما القصة؟رحمة رياض تتحول إلى آريانا غراندي في "عراق آيدول".. لن تصدق الشبه!

واعتمدت غراندي لوك جديد حيث ظهرت لاول مرة بالشعر الأشقر، وكان اللافت تواجدها في مدرجات الجمهور مع النجم العالمي جوناثان بايلي حيث بدا الثنائي في غاية الإنسجام وبوضعيات رومانسية.

وأثار التناغم الكبير والتقارب بين غراندي وبايلي حالة من الجدل بين الجمهور، فيما اعتبر البعض ان هذه الصور والشعر الأشقر هو تأكيد على أخبار انفصالها.
 

 

كلمات دالة:آريانا غرانديأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهير

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن