بعد انفصالها عن زوجها.. آريانا غراندي بالأشقر وبوضع رومانسي مع جوناثان بايلي

تصدّرت النجمة العالمية "آريانا غراندي" وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول أخبار وشائعات حول انفصالها عن زوجها دولتن غوميز.

انفصال آريانا غراندي عن دولتن غوميز



لم تكشف أي مصادر مؤكدة مدى صحة خبر شائعة انفصال النجمة العالمية "عن زوجها دولتن غوميز الذي مرّ على زواجهما ما يقارب العامين.



وبالرغم من ان العلاقة كانت بين الثنائي جميلة ولم يتخللها أي مشاكل علنية إلا أن خبر انفصالهما شكل صدمة كبيرة للجمهور، خاصة وأن اريانا لا تتحدث عن حياتها الخاصة ابداً.



ولم تؤكّد النجمة العالمية أو زوجها خبر انفصالهما، إلا أنها كانت قد اختفت في الفترة الأخيرة عن الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي مما زاد من الشكوك حول الأخبار.

آريانا غراندي بالشعر الأشقر وبوضع رومانسي مع جوناثان



وبعد اختفائها مدة طويلة والتزامها الصمت حول أنباء الأنفصال، ظهرت الفنانة العالمية مؤخرًا بشكل مختلف ومثير للجدل خلال حضورها مباراة ضمن بطولة ويمبلدون للتنس.

واعتمدت غراندي لوك جديد حيث ظهرت لاول مرة بالشعر الأشقر، وكان اللافت تواجدها في مدرجات الجمهور مع النجم العالمي جوناثان بايلي حيث بدا الثنائي في غاية الإنسجام وبوضعيات رومانسية.

وأثار التناغم الكبير والتقارب بين غراندي وبايلي حالة من الجدل بين الجمهور، فيما اعتبر البعض ان هذه الصور والشعر الأشقر هو تأكيد على أخبار انفصالها.

