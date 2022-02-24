رحمة رياض تتحول إلى آريانا غراندي في "عراق آيدول".. لن تصدق الشبه!

صدمت الفنانة العراقية رحمة رياض متابعيها بشببها الكبير بالمغنية الأمريكية الشهيرة آريانا غراندي خلال إحدى حلقات برنامج المواهب "عراق آيدول" التي تعتبر إحدى أعضاء لجنة التحكيم.

شاركت رحمة رياض متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور لإطلالتها في إحدى حلقات "عراق آيدول" واعتمدت لوك مختلف عما اعتدنا عليها، إذ سرَّحت شعرها على شكل ذي حصان مرفوع وأسدلت غرتها بشكل جانبي ملتصق بجبهتها، وهي ذات التسريحة التي تعتمدها غراندي لإطلالاتها.

ولم يتوقف الأمر عند تسريحة الشعر، بل اختارت فستانًا أبيض عاري الكتفين ضيف مبرزًا منحنيات جسدها، كما أرفق بأكمام منفصلة بيضاء وزيِّن بزخارف كريستالية أنيقة، ويذكرنا الفستان بالعديد من الإطلالات التي اعتمدتها غراندي في المناسبات العامة والخاصة.

وأكملت غراندي بل أقصد رحمة إطلالتها بمكياج من درجات البني والبرونزي وأحمر شفاه بلون النود.



