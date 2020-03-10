بعد انفصالها عن زوجها: هل شمتت أصالة بأنغام؟!

ردت الفنانة أصالة نصري، على تغريدة للإعلامية نشوى الرويني، على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، قالت فيها الأخيرة: (الشخص القوي لا يؤذي، لا يرد السوء بسوء ولا الشر بالشر ، القوة الحقيقية أن تترفع بأخلاقك عمن تدنى بأخلاقه، أن تدير ظهرك لمن حاول أن يتعس بشاشة وجهك و تكمل طريقك بدون توقف. الحياة قصيرة و الأيام دول).

وقامت أصالة ، بالتفاعل مع تغريدة نشوى الرويني، بالإعجاب، والرد عليها قائلة: (الله الله)، وهو ما فسره بعض المتابعين بأنها تقصد الفنانة أنغام، بعد انفصال الأخيرة عن زوجها الموزغ الموسيقي أحمد ابراهيم ، لاسيما وأن هذه الزيجة تسببت في قطع علاقة الصداقة بين (أصالة وأنغام) ، وحدوث خلافات بينهما، حسب موقع صدى البلد.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل (تويتر و إنستجرام).