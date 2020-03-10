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بعد انفصالها عن زوجها: هل شمتت أصالة بأنغام؟!

منشور 10 آذار / مارس 2020 - 03:16
بعد انفصالها عن زوجها: هل شمتت أصالة بأنغام؟!
بعد انفصالها عن زوجها: هل شمتت أصالة بأنغام؟!

ردت الفنانة أصالة نصري، على تغريدة للإعلامية نشوى الرويني، على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، قالت فيها الأخيرة: (الشخص القوي لا يؤذي، لا يرد السوء بسوء ولا الشر بالشر ، القوة الحقيقية أن تترفع بأخلاقك عمن تدنى بأخلاقه، أن تدير ظهرك لمن حاول أن يتعس بشاشة وجهك و تكمل طريقك بدون توقف. الحياة قصيرة و الأيام دول). 

وقامت أصالة ، بالتفاعل مع تغريدة نشوى الرويني، بالإعجاب، والرد عليها قائلة: (الله الله)، وهو ما فسره بعض المتابعين بأنها تقصد الفنانة أنغام، بعد انفصال الأخيرة عن زوجها  الموزغ الموسيقي أحمد ابراهيم ، لاسيما وأن هذه الزيجة تسببت في قطع علاقة الصداقة بين (أصالة وأنغام)، وحدوث خلافات بينهما، حسب موقع صدى البلد.
وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل (تويتر و إنستجرام).

من ناحية أخرى وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

 

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