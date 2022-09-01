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الكشف عن سبب انفصال ليوناردو دي كابريو عن الفتيات عند بلوغهن 25 من أعمارهن

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:37
ليوناردو دي كابريو و كاميلا مورون
ليوناردو دي كابريو وكاميلا مورون

أعلن النجم الهوليوودي الشهير "ليوناردو دي كابريو"  انفصاله عن حبيبته كاميلا مورون وذلك بعد مرور ما يقارب الـ أربع سنوات على علاقتهما الرومانسية.

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تفاصيل انفصال ليوناردو دي كابريو وكاميلا مورون

أعلن مصدر مقرب من الثنائي الهوليوودي بان ليوناردو دي كابريو قد انفصل عن كاميلا مورون وعلاقتهما الرومانسية قد انتهت بعد مرور أربع سنوات عليها.

وأكّدت المصادر بأنه لم يتم الكشف أبداً عن أسباب انفصال النجم العالمي الشهير عن حبيبته كاميلا مورون أبداً أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.

وبالرغم من أن علاقتهما لم تكن علاقة عابرة حيث أن كاميلا كانت تقضي الكثير من وقتها في منزل ليوناردو دي كابريو، كما ان النجم العالمي قدمها إلى عائلته، إلا انه لم يتم الكشف بعد عن سبب هذا الإنفصال.

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أسباب انفصال ليوناردو دي كابريو عن الفتيات بعمر الـ 25

أكّد مصدر مقرب من النجم العالمي  بأن النجم الهوليوودي يتخذ قرار الانفصال عن الفتيات اللواتي يدخل معهن في علاقة رومانسية عندما يبلغن من العمر 25 عاماً.

وكشف المصدر حول الأسباب التي تجعل ليوناردو دي كابريو يتخذ هذا القرار قائلًا:  الفتيات عندما يصلن لعمر 25 عاماً يبدأن بطلب المزيد من العلاقة، حيث يطلبن الزواج والاستقرار معه وهذا الأمر لا يريده ليو".

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