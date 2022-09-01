الكشف عن سبب انفصال ليوناردو دي كابريو عن الفتيات عند بلوغهن 25 من أعمارهن

أعلن النجم الهوليوودي الشهير "ليوناردو دي كابريو" انفصاله عن حبيبته كاميلا مورون وذلك بعد مرور ما يقارب الـ أربع سنوات على علاقتهما الرومانسية.

تفاصيل انفصال ليوناردو دي كابريو وكاميلا مورون

أعلن مصدر مقرب من الثنائي الهوليوودي بان ليوناردو دي كابريو قد انفصل عن كاميلا مورون وعلاقتهما الرومانسية قد انتهت بعد مرور أربع سنوات عليها.

وأكّدت المصادر بأنه لم يتم الكشف أبداً عن أسباب انفصال النجم العالمي الشهير عن حبيبته كاميلا مورون أبداً أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.

وبالرغم من أن علاقتهما لم تكن علاقة عابرة حيث أن كاميلا كانت تقضي الكثير من وقتها في منزل ليوناردو دي كابريو، كما ان النجم العالمي قدمها إلى عائلته، إلا انه لم يتم الكشف بعد عن سبب هذا الإنفصال.

Leonardo DiCaprio is seen for the first time since split from Camila Morrone as he goes casual on outing with pals in New York https://t.co/l4yqNZeHnD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 31, 2022

أسباب انفصال ليوناردو دي كابريو عن الفتيات بعمر الـ 25

أكّد مصدر مقرب من النجم العالمي بأن النجم الهوليوودي يتخذ قرار الانفصال عن الفتيات اللواتي يدخل معهن في علاقة رومانسية عندما يبلغن من العمر 25 عاماً.

وكشف المصدر حول الأسباب التي تجعل ليوناردو دي كابريو يتخذ هذا القرار قائلًا: الفتيات عندما يصلن لعمر 25 عاماً يبدأن بطلب المزيد من العلاقة، حيث يطلبن الزواج والاستقرار معه وهذا الأمر لا يريده ليو".