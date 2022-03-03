ليوناردو يدافع عن قرار إقالة توخيل من تدريب باريس سان جيرمان

دافع البرازيلي ليوناردو مدير باريس سان جيرمان الرياضي مرة أخرى عن قرار النادي بإقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل.

وأعلن النادي الفرنسي عن التخلي عن خدمات المدرب الألماني عشية عيد الميلاد عام 2020 ليوقع بعدها صاحب الـ 48 عاماً مع تشيلسي ويقوده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا نستطيع أن نقول أن بقاؤه معنا كان سيعني فوزنا بلقب دوري أبطال أوروبا.

"إنها مسألة تتعلق بسياق الأحداث وبأمور متشابكة، كانت فترة لم نرى فيها أن المستقبل سيكون مثمر بوجوده.

"كان السؤال المطروح ما إذا كنا سنستمر معه حتى نهاية العقد المبرم بيننا وبينه، وهذا هو القرار الذي اتخذناه في نهاية الأمر."