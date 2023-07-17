بعد انفصاله عن نسرين طافش.. شريف شرقاوي يصفها بـ"المزيفة" وينشر صورة حبيبته الجديدة

رغم أن الفنانة السورية نسرين طافش طالبت باحترام خصوصيتها بعد طلاقها من زوجها الطبيب المصري شريف شرقاوي، إلَّا أن الأخير لم يتوانَ في هجومه عليها.

شريف شرقاوي يصف نسرين طافش بـ"المزيفة"

شارك شرقاوي متابعيه عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" صورة لسيدة بملامح جميلة دون الكشف عن هويتها، إذ يتكهن الكثيرون إلى أنها حبيبته الجديدة.

وأرفق شرقاوي الصورة بتعليق وصف فيه طافش "بالبلاستيك المزيف"، قائلًا: "عندما نترك الماضي لأنو قديم، كاذب، ومزيف (استيك مزيف).. للوصول لما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا هتعرفو مين".

كما نشر مدرب الطاقة صورة له باللونين الأبيض والأسود عبر حسابه في "إنستغرام" في أول رد له على انفصاله بشكل رسمي، وكتب: "فليكن ذلك حتى تعرف أنك مبارك ومرشد، لا تقاوم أبدًا تقبل دائمًا لأن هذا هو قبول ألوهيتك"، مضيفًا هاشتاغ "علاقة سامة".

ودرءًا للتعليقات السلبية، أغلق خاصية التعليقات.

نسرين طافش في أول تعليق لها بعض الطلاق

على صعيد آخر، شاركت نسرين طافش صورة لها من شوارع مدينة ميونخ الألمانية، مرتديةً جمبسوت قصير باللون البيج، وكتبت معلقة: "أحب ما كنت عليه سابقًا، وأحب نفسي وسأبقى كما أنا دائمًا".

كما نشرت مقطع فيديو أثناء ممارستها تمارين اليوغا، وكتبت: "أنا نور الخاص بروحي، أنا جميلة، أنا معطاءة، أنا منعمة".