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بعد انفصال تشاغلار أرطغرل.. هذا هو بطل مسلسل المنظمة الجديد!

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 30 آب / أغسطس 2022 - 05:44
مسلسل المنظمة
مسلسل المنظمة

كشفت وسائل اعلام تركية في وقت سابق بأن النجم التركي الشهير "تشاغلار أرطغرل" لن يكون متواجداً في الجزء الثالث والجديد لمسلسل "المنظمة" التركي، وهو ما أكده النجم التركي لاحقًا.

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مراد يلدريم بديل تشاغلار أرطغرل في مسلسل المنظمة

أثيرت شائعات في الآونة الأخيرة حول من هوية البطل البديل للنجم تشاغلار أرطغرل في الجزء الثالث من مسلسل "المنظمة" بعد انسحاب الأخير منه.

وتصدّر في الآونة الأخيرة اسم النجم التركي يونس ايمرة وسائل التواصل الاجتماعي حول أنه سيكون البطل الجديد للمسلسل، ولكن تبيّن فيما بعد أنه انضم الى طاقم العمل ولكنّه ليس البطل.

وبشكل رسمي أعلنت شركة الانتاج ووسائل الاعلام بأن البطل الجديد لمسلسل "المنظمة" في الجزء الثالث منه سيكون النجم التركي الشهير "مراد يلدريم".

وياتي انضمام مراد إلى العمل بعد انهاء مسلسل "عزيز" بسبب عدد من الأزمات، وهو العمل الذي كان من بطولته.

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سبب انفصال تشاغلار أرطغرل عن مسلسل المنظمة

بالرغم من النجاح الكبير الذي حصده النجم التركي الشهير "تشاغلار أرطغرل" من خلال بطولة مسلسل "المنظمة" إلا انه انسحب بشكل مفاجىء من المسلسل.

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وأوضح تشاغلار أن سبب انسحابه من المسلسل هو تعرّضه للكثير من الاصابات الجسدية والتي كانت تمنعه في بعض الاحيان من التصويرن مما جعله يتخذ هذا القرار وهو حزين.

وقال تشاغلار: "بسبب اصابتي بجروح في كتفي وقدمي اليمنى انخفضت مقدار مشاهد الحركات في المسلسل، مما أضعف نسبة المشاهدات للمسلسل".

نبذة عن مسلسل المنظمة

يتحدّث المسلسل حول نضال وولاء الموظفين في جهاز الاستخبارات التركي والمهمات الصعبة التي يتناولوها والأماكن السريّة لهم.

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