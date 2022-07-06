هاندا ارتشيل برموش مخيفة وشعر أزرق.. وهذا سبب الإطلالة الغريبة

صدمت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" المتابيعن والجمهور الخاص بها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان نشرت سلسلة من الصور التي ظهرت فيها باطلالة غريبة.

هاندا ارتشيل بإطلالة غريبة

شاركت النجمة "هاندا ارتشيل" مجموعة من الصور الخاصة بها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صدمت بها المعجبين والمتابعين الخاصين بها.

وظهرت هاندا في الصور بإطلالة غريبة أشبه بإطلالات الدمى والألعاب حيث كانت تضع شعراً مستعاراً باللون الأزرق الطويل، بالإضافة الى أنها تزيّنت برموش كبيرة ومخيفة.

وارتدت هاندا بلوزة من الترتر الفضي اللامع جداً، كما ظهرت في أحد الصور وهي تضع نظارات طبية ضخمة جدا، ولم تعلّق هاندا على الصور التي نشرتها.

ولكن تبيّن من خلال مصادر مقربة من النجمة التركية بأن هاندا تشارك بإحدى الحفلات التنكرية المقامة في هذا اليوم وهذا سبب ارتدائها هذه الاطلالة الغريبة.

هاندا ارتشيل وعلاقاتها العاطفية

أعلنت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" انفصالها عن النجم التركي "كاهان يلدريم" والتي دخلت معه في علاقة سريعة لم تدم اكثر من شهر، ظهر فيها الثنائي أكثر من مرة معاً أمام الناس، كما اكّدت مصادر قريبة بأن كاهان استأجر فيلا لقضاء العطلة برفقة هاندا في مرمريس الا ان هذه العلاقة انتهت بشكل سريع ومفاجئ، حيث ان الثنائي لم يلبثا اعلان علاقتهما بشكل رسمي حتى اعلنا انفصالهما لاحقًا دون ذكر أي سبب

ومن ابرز العلاقات في حياة الفنانة التركية علاقتها بالنجم التركي كرم بورسين وذلك بعد ان شاركته بطولة المسلسل الناجح "انت اطرق بابي" ولكنهما انفصلا بعد عام تقريباً ولم يكشفا عن تفاصيل انفصالهما.

وبدأت علاقة هاندا وكرم بورسين في بداية تصوير مسلسل انت اطرق بابي ولم يؤكد الثنائي الأمر وكانا يحرصا على نفي العلاقة بشكل مستمر، وبعد انتهاء الموسم الأول سافر الثنائي إلى جزر المالديف لقضاء اجازة وتم رصدهما سويًا ليعلنا لاحقًا علاقتهما بشكل رسمي

وظهر الثنائي في الكثير من المناسبات العامة سويًا وحرصا على اظهار حبهما وبعد انتهاء الموسم الثاني من المسلسل اعلن الثنائي انفصالهما دون الحديث عن الاسباب التي كانت وراء هذا الانفصال