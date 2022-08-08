هاندا ارتشيل بخطوة غير متوقّعة نحو كاهان يلدريم.. ماذا حصل؟

فجات النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بخطوة غير متوقعة نحو حبيبها السابق النجم كاهان يلدريم بعد انفصالهما قبل عدة أشهر.

هاندا ارتشيل تحظر كاهان يلدريم

قامت النجمة التركية بحظر حبيبها السابق "كاهان يلدريم" من حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وذلك بعد شهر من انفصالهما.

وبالرغم من ان هاندا ارتشيل أكّدت بان صداقتهما ستبقى موجودة حتى بعد انفصالهما وانتهاء العلاقة إلا انها قامت بإلغاء متابعته وحظره عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

سبب حظر هاندا ارتشيل لـ كاهان يلدريم

وكشفت مصادر قريبة بان السبب الرئيسي وراء حظر النجمة التركية لحبيبها السابق يلدريم من حسابها على "انستغرام" هو انتشار شائعات حول وجود علاقة رومانسية بين كاهان يلدريم والنجمة التركية بينار دينيز وأن الثنائي بدآ يتواعدان رومانسياً.

وأثار هذا الأمر جدلًا كبيرًا بين جمهور الفنانة التركية، حيث قال البعض إنها اكدت ان علاقتهما مجرد صداقة، وبالتالي فهي يجب ان تتقبل علاقاته المقبلة، وان حظرها له بعد هذه الاخبار يشير إلى أنها ترفض دخوله في علاقة جديدة

علاقات هاندا ارتشيل السابقة

أثارت النجمة التركية الكثير من الجدل حول علاقاتهما العاطفية والتي كانت أشهرها علاقتها الرومانسية مع النجم التركي "كرم بورسين".

بدات العلاقة بين الثنائي خلال تصوير مسلسل "انت اطرق بابي" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا داخل تركيا وخارجها، وظهر الثنائي لأكثر من مرة بوضعيات رومانسية وسويًا في العديد من المناسبات العامة حتى تم اعلان الانفصال بشكل مفاجئ