بعد ان تصدر وزنها الترند: شيماء سيف تسخر من نفسها!

بعد أن احتل خبر خسارة الفنانة المصرية شيماء سيف الكثير من وزنها الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت شيماء مقطع فيديو طريفاً، تؤكدّ أن كل ما جرى تداوله حول فقدانها أكثر من 40 كيلوجراماً من وزنها يجانب الصواب.

لذلك قررت شيماء سيف الرد علي هذه الأخبار بطريقة ساخرة، حيث نشرت فيديو لها تظهر وجها بفتلر ممتلئ وعلقت عليه قائلة :( نفسي أعرف الى بينزلو الأخبار دي بيجيبوا الكلام ده منين ؟) وأشارت ساخرة ( شاهد قبل الحذف شيماء بعد ما خست).

يذكر ان شيماء سيف قد تحدثت منذ سنوات انها لا تفكر في القيام بريجيم لانقاص وزنها قائلة: (لاني مرة عملته زمان لقيته برجعني اتخن مما كنت ).