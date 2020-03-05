بعد بنت الجيران..حسن شاكوش في صراع جديد بسبب مهرجان"عود البطل"!

الشهرة والنجاح أمران إذا تحققا يتحتم على صاحبهم أن يدفع الضريبة، وهذا ما حدث مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي تصدّر اسمه في الآونة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، فبعد أن واجه تحديات وصراعات عديدة بسبب مهرجان "بنت الجيران"، وقع أمس بمشكلة جديدة بسبب مهرجان "عود البطل".

وفي التفاصيل، بعد أن روّج حسن شاكوش وعمرو كمال لمهرجان "عود البطل" لمدة شهر تقريبًا، تم طرح العمل رسميًا يوم أمس عبر موقع يوتيوب، وحقق المهرجان نجاحًا ساحقًا في الساعات الأولى فقط والدليل هو أن الأغنية تخطت الـ10 مليون مشاهدة خلال أقل من يوم.

ولكن، تفاجأ الجميع خلال ساعات المساء أن مهرجان "عود البطل" اختفى، وذلك بعد أن قررت يوتيوب حذف الأغنية بسبب حقوق الملكية، وبعد البحث والتدقيق تبين أن صاحب الشكوى هو مطرب المهرجانات حسن جاكسون صاحب مهرجان "خطفتني" الذي طرحه نهاية فبراير، إلى جانب اتهامه لشاكوش وكمال بسرقة الألحان منه والتعدي على حقوقه.

وتعليقًا على ما حدث، صرّح عمر كمال في أحد المقابلات قائلًا: ""نفس اللى حصل ف بنت الجيران بيحصل تانى ف عود البطل..الاغنية أتوقفت بعد ٧ ملايين مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون".

الصادم في الأمر، أن شاكوش وكمال كانوا هم السبّاقين في الألحان والفكرة كاملة، وما أكد هذه النظرية هو طرحهم لفيديو ترويجي لمهرجان "عود البطل" منذ قرابة الشهر على يوتيوب، وهذا يعني حتى قبل أن يطرح جاكسون مهرجان "خطفتني".

وفي المحصلة، أعاد حسن شاكوش في نفس اليوم نشر مهرجان "عود البطل" على قناته، ولكن لا أحد يعلم حتى الآن، هل قدم الوثائق والأدلة لموقع يوتيوب التي تثبت ملكيته للعمل بشكل كامل، أو أنه تم الاتفاق مع جاكسون وحل المشكلة بالتراضي بين الطرفين؟ أو الاحتمال الثالث هو أن شاكوش لم يبالي بأي شيء وأعاد نشرعود البطل وحسب!

الجدير بالذكر، أن حسن شاكوش وعمر كمال خاضا الكثير من المشكلات مؤخرًا، بداية مع منعهم من إقامة الحفلات والغناء بقرار من هاني شاكر ونقابة الموسيقيين، ومن ثم الانتقادات اللاذعة من الجمهور بسبب أدائهم "بنت الجيران" في الاستاد الرياضي وذكرهم لمقطع "خمور وحشيش" أمام الآلاف من الحاضرين.

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