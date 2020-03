بعد بنت الجيران..حسن شاكوش في صراع جديد بسبب مهرجان"عود البطل"!

⭕️بعد تحدي قرار النقابة وإصدار مهرجان "عود البطل" والتي حذفت بسبب حقوق الملكية اليوم، ⁧‫#حسن_شاكوش‬⁩ و ⁧‫#عمر_كمال‬⁩ يواجهون أزمة جديدة الآن.. وقابلنا سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية أحمد رمضان للإطلاع على الإجراءات التي ستتخذها النقابة.. 🎥 شاهد المزيد من الأخبار و الفيديوهات في لينك البايو @etbilarabi

A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi) on Mar 4, 2020 at 12:21pm PST