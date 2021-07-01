بعد تأجيل طرح مجموعتها للأزياء: ميساء مغربي تكشف عن وضعها الصحي

كشفت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عن تطورات حالتها الصحية بعد مرورها بأزمة مؤخرًا.

وقالت ميساء، لبرنامج (ET بالعربي)، إنها أجلت إطلاق خط الأزياء الخاص بها بسبب ظروفها الصحية، مؤكدة أنها خرجت مؤخرًا من أحد المستشفيات بعد تلقيها العلاج.

وأشارت إلى تقبلها لأي ابتلاء تمر به وأنها إنسانة مؤمنة وراضية بكل شئ، موضحة استعدادها للسفر إلى ألمانيا في رحلة علاج، حسب موقع مصراوي.

وأضافت، أن رحلة العلاج للإطمئنان على صحتها ومعرفة طبيعة مرضها، متمنية أن تمر هذه المحنة على خير.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميساء مغربي، كان مسلسل (كنا أمس) الذي عُرض عام 2020 ، وشارك في بطولته خالد أمين وميساء مغربي وابراهيم الزدجالي وشيماء سبت وحسين المهدي ومحمد العلوي، ومن تأليف يوسف إبراهيم وإخراج محمد جمعة.