بعد تصدره الترند: محمد فؤاد يعلق على صورته المثيرة للجدل

تصدر الفنان محمد فؤادمؤشر البحث (جوجل) بعد أن تم تعديل صورة له عن طريق برنامج الفوتوشوب.

القصة بدأت حين أثارت صورة للمطرب محمد فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة انستجرام حيث ظهر فيها المطرب بوزن زائد اثناء إحيائه حفلا غنائيا.

وتسببت الصورة التي نشرت للمطرب محمد فؤاد فى سخرية البعض حيث شبهوه بالمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة بعدما قام أحد الأشخاص بالتعديل في شعر الفنان محمد فؤاد.

وعلى الفور وجه الفنان محمد فؤاد، رسالة لـ جمهوره من خلال نشر فيديو له عبر حسابه الشخصى بموقع (انستجرام)، رداً على تلك الصورة. وقال محمد فؤاد فى الفيديو: (جمهوري الحبيب الرجالة اللي بجد الناس المحترمة مش الفوتوشوب بحبكوا).