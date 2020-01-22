بعد تصريحاتها الأخيرة: يسرا توضح حقيقة إصابتها بالسرطان

نفت النجمة الكبيرة يسرا إصابتها بمرض سرطان الدم، موضحة أن بعض الناس فهمت حديثها في أحد البرامج التي ظهرت فيها مؤخرًا بشكل خاطئ، حسب موقع اليوم السابع.

وقالت النجمة الكبيرة يسرا من خلال رسالة نصية : (مساء الخير على كل الناس الحلوة الطيبة اللي بتسأل عليا وخايفة عليا، ربنا يخليكم يارب ليا بس عايزة أطمنكم، أنا لما كنت بتكلم في برنامج (علمتني الدنيا)، كنت بقول كانوا شاكين إن عندى لوكميا (سرطان الدم)، من فترة طويلة وقعدت فى الشك ده 3 شهور، وأنا الحمد لله بخير كويسة ماعنديش حاجة ربنا سترها وطلع التشخيص غلط، والكلام ده كان من 15 سنة) ، حسب موقع اليوم السابع.

وأضافت النجمة الكبيرة يسرا : (بقول لجمهوري الحبيب الغالي بشكركم جدا على دعاكم وبشكركم جدا على خوفكم عليا، وعاجزة عن الشكر، ومهما هقول ما أقدرش أوفى الحب الكبير ده، ربنا يخليكم ليا، وبشكركم أوي أوي أوي، والله العظيم أنا ربنا مديني الخير والصحة، الحمد لله أنا كويسة جدا جدا على الخوف، عايزاكم دايما تدعولي، لأن بحتاج الدعاء على طول، وربنا يحفظكم انتوا كمان من كل شر).