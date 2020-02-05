بعد تصريحاتها النارية: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك

بعد تصريحات الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الجريئة عن بعض النجمات اللبنانيات وهجومها عليهن بطريقة غير مباشرة، وافق النجم يوسف الخال على ما قالته.

وأكد في حوار مع برنامج (theinsider ) بالعربي أن ما قالته الكيك وأثار الجدل (فيه وجهة نظر)، لافتاً إلى أنه (هناك مقولة ثانية تشير إلى أنه يمكن لملكة الجمال أن تمثل ولكن ليس كل ملكة جمال يجب أن تمثل) ، حسب موقع دنيا الوطن.

وكانت النجمة اللبنانية أحدثت جدلاً كبيراً من خلال مقابلة مع البرنامج نفسه وتحدثت فيه بصراحة وجرأة عن بعض الممثلات اللواتي كن في السابق ملكات جمال، ووجهت اعتراضها على انهن يمثلن ولكنهن لسن (ممثلات).

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين انقسمت تعليقاتهم بين من وافق معها ومن انتقدها واعتبر أن من تحدثت عنهن أكثر شهرة منها ويجدن التمثيل أكثر منها.

يشار إلى أن عدداً من الفائزات في مسابقة ملكات جمال لبنان والمرشحات لذلك أصبحن بطلات للكثير من الأعمال الدرامية ومنهن نادين نسيب نجيم وفاليري أبو شقرا ودانييلا رحمة.







