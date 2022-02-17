بعد تصريحاته الجريئة حول تقبيلها: خلاف حاد بين ياسمين رئيس و زوجها

لم تعلّق النجمة ياسمين رئيس على التصريحات التي أطلقها زوجها المخرج هادي الباجوري مؤخرًا في أحدث ظهور تليفزيوني له، ولكن مصدرا مقربا صرح بأن هناك خلاف كبير وقع بين ياسمين وهادي بسبب تصريحاته .

و كان هادي الباجوري قال عن زوجته ياسمين رئيس فى برنامج (كلام الناس):(معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور...).

وتتواجد ياسمين رئيس حاليًا في السعودية بعد نجاح مسرحيتها (أحفاد ريّا وسكينة) والتي شاركت بها ضمن فعاليات موسم الرياض، ولم تقابل زوجها حتى الآن.

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس علي تصريحات زوجها المخرج المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ونشرت ياسمين رئيس مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت عليه كاتبة: (بلاش تبوسني).

وتقوم حاليا الفنانة ياسمين رئيس بالتجهيز لعرض مسرحية “احفاد ريا وسكينة” مع الفنانة دينا الشربينى حيث من المقرر عرضها فى موسم الرياض