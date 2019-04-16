بعد تصريحات الدكتورة خلود، نجوى كرم تخرج عن صمتها وتعلّق..شاهدوا ماذا قالت!

أثارت تصريحات الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما كشفت عن الأجر التقريبي الذي دفعته للفنانة نجوى كرم مقابل أن تأتي وتحيي حفلًا في الكويت ليلة رأس السنة، وكان المبلغ المدفوع أكثر من 40 ألف دينار كويتي بحسب ما قالت، إضافة إلى أنها قالت في ردها على من انتقد نجوى كرم لإحيائها الحفل :"هذي وظيفتها تغني".

وفيما بعد، جاء الرد من الفنانة اللبنانية نجوى كرم على هذه التصريحات، وقالت: "أنا ماراح أرد.. أنا بقول إننا انبسطنا في هيدي السهرة"، وأضافت: "ما زلت عند كلامي أنا ما بتراجع عن مواقفي.. كانت لذيذة مع الموجودين لا أكتر ولا أقل".

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية قد هاجمت الفاشينيستا الدكتورة خلود، على اعتبار أن طريقتها في الكلام عن الفنانة اللبنانية نجوى كرم حملت في طياتها نوع من الإهانة والتصغير لشمس الأغنية، وأكدت الأحمدية أن نجوى أجرها أعلى بكثير من ذلك وما جعلها تقبل أن تحيي حفلًا في الكويت هو احتياجها للمال وخاصة أن هناك عدد من العائلات تحت رعايتها ولا أحد يعلم ما هي ظروف الفنان.