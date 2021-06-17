بعد تعافيها: حورية فرغلي تعود للشاشة بـ(أيام وبنعيشها)

وقّعت الفنانة حورية فرغلي عقد المشاركة في مسلسل (أيام وبنعيشها)، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية وإجرائها عددا من العمليات الجراحية بالخارج استعدادا لعودتها للشاشات من جديد.

و يأتي توقيع حورية فرغلي لمسلسل أيام وبنعيشها بعد انتهاء أزمتها الصحية ونجاح العملية الجراحية التي أجرتها في أمريكا خلال الفترة الماضية، وظهورها الإعلامي في عدد من البرامج للحديث عن الأزمات التي مرت بها.

من ناحية أخرى، اختار القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر، الفنانة حورية فرغلى ضمن لجنة تحكيم المسابقة هذا العام المقرر بدء فعاليتها فى الثانى من شهر يوليو/تموز المقبل.

الجدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي لُقبت منذ 19 عامًا بلقب ملكة جمال مصر، تحديدًا في موسم 2002.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي قد خرجت على متابعيها بـ(لايف) خلال الفترة الماضية على صفحتها الشخصية بموقع (فيسبوك)، لتوجه الشكر لكل الجمهور الذى دعمها ودعا لها طوال فترة سفرها من أجل إجراء العمليات الجراحية في أنفها بأمريكا، وأيضًا بعد عودتها، وطمأنت المتابعين على حالتها الصحية وآخر تطوراتها.