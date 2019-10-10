بعد تعافيه: عاصي الحلاني يغني في المغرب و دار الأوبرا

يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا يوم 30 الشهر الحالي في المغرب ومن المقررأن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.

من ناحية أخرى، يحيي عاصي فى الثامن من شهر نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، داخل دار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .

يذكر ان الحلاني نجا مؤخرا من الموت، بعد وقوع الحصان فوق جسمه أثناء ممارسته الفروسية، وتعرض لعدد من الإصابات والكدمات وتركيب شريحتين في إصبعه الشمال، ومكث عدة أيام فى المستشفى الذي كان يرقد فيه الراحل المخرج سيمون أسمر، الذي اكتشف عاصي فى بداية مشواره وحاليا يتمتع عاصي بصحة جيدة.