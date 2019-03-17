بعد تعاون نجليهما في "هوجان".. خلاف "الزعيم والساحر" ينهيه الأبناء في رمضان 2019

كانت علاقة الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، على صفيح ساخن، مع النجم الكبير عادل إمام، فلم يجتمع الثنائي سويًا في عمل مشترك إلا في فيلم يتيم حمل عنوان "عيب يا لولو.. يا لولو عيب"، وتم عرضه عام 1978.

وجرت محاولات لإعادة إظهار الثنائي في عدة أعمال، إلا أنها باءت جميعها بالفشل.

ويرصد "البوابة"، في التقرير التالي تفاصيل هذه الخلافات، إضافة إلى مشاركة أبناء الثنائي في عمل فني يُعرض في رمضان المقبل، حيث إن هذه المشاركة كفيلة باستعراض تاريخ والديهما سويًا والصراعات التي دارت بينهما.

محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز

شارك الفنان المصري محمد عادل إمام، نجل الزعيم عادل إمام، متابعيه عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة ظهر معه فيها زميله ومواطنه كريم محمود عبدالعزيز، نجل الساحر الراحل محمود عبدالعزيز، ليعلن من خلالها تعاونهما سويًا في مسلسل "هوجان"، الذي يُعرض في رمضان المقبل.

وعلقّ إمام قائلًا:" انتظروني أنا وكريم محمود عبدالعزيز، لأول مرة مع بعض في مسلسل هوجان، رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله".

خلاف 12 عامًا انتهى في حفل زفاف

تعود الخلافات والصراعات التي دارت بين الزعيم والساحر، إلى منتصف الثمانينيات، وتحديًا في مسلسل "رأفت الهجّان"، الذي فاز بدور البطولة فيه محمود عبد العزيز، بعدما أوكلت المخابرات المصرية العامة الدور له، واستمر الخلافات نحو 12 عامًا، تتجدد بين الحين والآخر.

ووفقًا لرواية الفنان محمود عبد العزيز، في أحد البرامج، قال: "أثناء تصوير المسلسل، في أحد البرامج سألني المذيع، هل ما زال عادل إمام هو نجم الإيرادات الأوحد؟! فأجبت قائلًا: لا، وفوجئت باقتطاع إجابتي، أنا قلت نصًا لا، طبعًا يوجد آخرون يحققون إيرادات كبيرة".

وأوضح محمود عبدالعزيز، أنه قبل انتهاء عرض البرنامج كان يبحث عن عادل إمام في كل مكان، لتوضيح التصريح، ومن هنا تضاعفت الشائعات والخلافات لفترة طويلة.

مرت السنوات، واجتمع الثنائي في حفل زفاف ابنة الفنانة المصرية الراحلة زهرة العلا، والمخرج الراحل حسن الصيفي، وتم تصفية الأجواء بينهما، ولكن الوفاق لم يستمر طويلا.

خلاف 2008 ينهيه عمر الشريف

في 2008، تجدد الخلاف، حيث كان هناك اتفاق على مشاركة الساحر والزعيم، في بطولة فيلم "حسن ومرقص"، وانتهى الأمر بخلاف على التفاصيل، لأن عادل إمام كان يريد إسناد كتابة السيناريو والحوار إلى كاتبه المدلل يوسف معاطي، بينما كان يفضل محمود عبد العزيز أن يكتبه السيناريست الكبير وحيد حامد، وانتهى الأمر بإسناده ليوسف معاطي وهو ما منع مشاركة محمود عبدالعزيز، في الفيلم، وحسم الأمر النجم الراحل عمر الشريف، الذي واجه الزعيم في هذا العمل.

لقاء قبل وفاة الساحر

في عام 2014، التقى عادل إمام، بالفنان محمود عبد العزيز، داخل عزاء الفنان المصري الراحل سعيد صالح، والتقطت الكاميرات مقطع فيديو لمحمود عبد العزيز وهو يحيي عادل إمام بحفاوة أقل من باقي الفنانين، والبعض أكد أن السلام كان باردًا ولم يحمل أي حفاوة.

طارق الشناوي يكشف المستور

كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي، في لقاء تلفزيوني له أنه حدث خلاف آخر بين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، غير الخلاف على مسلسل "رأفت الهجان"، وكان على عملين آخرين ترشح لهما الزعيم وانتهيا لصالح الساحر، وهما فيلم "الكيت كات" ورفضه إمام، لأنه لم يكن من محبي سينما جيل المخرج المصري داوود عبد السيد، والفيلم الثاني "سوق المتعة"، والذي ترشح له أكثر من فنان وأكثر من مخرج، وانتهى الأمر بإسناد مهمة الإخراج لسمير سيف، واختار محمود عبد العزيز لبطولته.

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