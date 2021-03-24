بعد تعرضها لوعكة صحية: أصالة تكشف عن وضعها الصحي

حرصت الفنانة السورية أصالة نصري على طمأنة جمهورها على صحتها بعد تعرضها لوعكة.

ونشرت أصالة صورة جديدة من خلال خاصية(ستوري) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وعلقت قائلة: (صرت منيحة الحمد لله)، حسب موقع صدى البلد.

و كانت أصالة قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها بصحبة أبنائها وشقيقها أنس، ونشرت صورة عبر حسابها على (انستجرام) توثق الاحتفال الأسري.

وعلى الرغم من الظهور الجيد لأصالة وأسرتها في الصورة والابتسامة ترسم وجوههم، إلا إنها كشف مرورها بأزمة صحية، حيث علق على الصورة، وكتبت:(كل سنة ومامتي الحبيبة الغالية الحنونة بألف خير وصحة وعافية، والله يحفظها فوق راسنا أغلى الغوالي).

وأضافت: (تفسيرا لفستاني اللي لابسته من امبارح بسبب وجودي في المستشفى بسبب وجع دمه تقيل براسي، وطلعت اليوم لأحتفل بأمي وصرت كتير أحسن، ووقف يوجعني راسي، وبكره بوعدكم أغيّر الفستان، وبرجعله بعد بكره).