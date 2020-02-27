بعد تعرضهما للإساءة: خطيب ديانا كرزون يلجأ للمدعي العام

أعلن الإعلامى الأردني معاذ العمري عن تقديم شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب ما يتعرض له و خطيبته الفنانة ديانا كرزون من انتقادات وتعليقات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عن خبر عقد قرانهما ، حيث يتداول المغردين روايات عن تعرفه إلى ديانا خلال فترة زواجه وطلب زوجته الطلاق فور اكتشاف خيانته.

وكتب العمري عبر صفحته الخاصة على (فيسبوك) أنه سيتوجه الى المدعي العام لتقديم الشكاوى بحق كل من أساء إليه أو لديانا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي قائلا :(ساتقدم بشكوى عند المدعي العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء علي السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكي فيها نص حرف والقانون هو الفيصل بيننا .. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت).

وكانت الفنانة ديانا كرزون، قد أعلنت عبر أحد البرامج الإذاعية عن خطبتها من الإعلامي الأردني معاذ العمري، على أن يقام حفل الخطوبة في منزلها بالعاصمة الأردنية عمان، يوم الجمعة القادم.