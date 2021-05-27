بعد تعرض فيلتها للسرقة إلهام شاهين: (أنا بخير الحمدلله)

أكدت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، ما تردد من أخبار عن وجود لص داخل فيلتها الخاصة. وقالت إلهام في تصريحات صحفية: (مظبوط.. بس أنا مش ساكنة فيها حاليا و انا بخير الحمدلله، وأبلغني الحارس تليفونيا إنه مسك حرامي يتسلق الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم البوليس ليأخذ جزائه).

يشار إلى أن أجهزة الأمن بالجيزة، تمكنت من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة حرس الفيلا من ضبط المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه وباشرت النيابة بالتحقيقات.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل (زي القمر) حيث قدمت حكاية (حتة مني) وذلك بعد غياب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل (ليالي الحلمية) عام 2016، الذي شارك في بطولته صفية العمري وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقي، ومحمد متولي وأنعام سالوسة وعهدي صادق وأخرجه مجدي أبو عميرة.