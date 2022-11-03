بعد تقبيلها لقدميّ والدها.. شاكيرا تثير غضب الجمهور بهذا التصرّف

تصدرت النجمة العالمية شاكيرا وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك بعد انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، بسبب الخيانة على حسب الأخبار المتداولة.

شاكيرا تثير غضب جمهورها

أثارت النجمة العالمية غضب جمهورها خاصة في مدينة برشلونة وذلك عندما قامت بتخطّي قائمة الانتظار في أحد أماكن الاحتفال بالهالويين في برشلونة بينما اضطرت العائلات الاخرى الانتظار لمدة 90 دقيقة.

وفي تفاصيل ما حدث بدأ الأمن بتفرقة جميع المتواجدين بعد ان ظهرت النجمة العالمية مع طفليها والأمن حولها وذهبت الى الأمام ودخلت الى المكان بسرعة، وبالرغم من احتجاج الناس على ما وصفوه ظلم في توزيع الأدوار، إلا أن النجمة العالمية لم تتراجع عن الأمر.

واستاء الجمهور بشكل كبير من تصرّف النجمة الشهيرة غير الأخلاقي وقال أحدهم: "كان الموقف مرعب للجميع لأن ما حدث كان أمر عشوائي وسوء تنظيم وظلم في أدوار الدخول".

شاكيرا تقبّل قدمي والدها في فيديو مؤثر

خلال وقت سابق استطاعت النجمة العالمية كسب قلوب معجبيها وذلك عندما نشرت مقطع فيديو لها وهي تقوم بمساعدة والدها بسبب مشكلة صحية لديه أدّت الى عدم مقدرته على المشي.

وظهرت النجمة العالمية في الفيديو وهي تمسك بقدم والدها وتقوم بتشجيعه على المشي حيث استطاع أن يحرّك قدم واحدة منهما فتأثّرت كثيراً وقامت بتقبيل قدميه.

انفصال شاكيرا وبيكيه

فاجأت النجمة العالمية "شاكيرا" الجمهور في جميع أنحاء العالم عندما أكّدت انفصالها عن لاعب كرة القدم الاسباني "جيرارد بيكيه" وذلك بعد علاقة رومانسية دامت لأكثر من 10 سنوات أثمرت عن طفلين.

ولم تكشف شاكيرا عن الاسباب الحقيقية التي كانت وراء انفصالهما ولكن قالت بعض المصادر بإن بيكيه قام بخيانتها مع فتاة تصغره بـ 20 عام.