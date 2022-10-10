شاكيرا تعود بقوّة.. وتصدر أغنية جديدة بالتعاون مع هذا النجم

أعلنت النجمة العالمية الشهيرة "شاكيرا" عن إصدارها لأغنيتها الجديدة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

تفاصيل أغنية شاكيرا الجديدة

شاركت النجمة العالميةعبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد خبر إصدارها لأغنية جديدة والمقرر أن يتم طرحها في يوم 19 أكتوبر المقبل أي بعد ما يقارب الـ 9 أيام من الآن.

وتحمل الأغنية الجديدة الخاصة بشاكيرا اسم 'Monotonía'، ومن التفاصيل المتداولة عن الاغنية أنها ستكون بالتعاون مع النجم العالمي "أوزونا" ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الأغنية.

وأشاد العديد من المتابعين بعودة شاكيرا الى الوسط الفني واهتمامها بأعمالها وسط المشاكل الشخصية التي تمرّ بها بعد انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم بيكيه.

انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه

يٌشار إلى ان النجمة العالمية كانت قد أعلنت قبل مدة عن انفصالها عن حبيبها ووالد أطفالها اللاعب الاسباني الشهير "جيرارد بيكيه" في خبر شكل صدمة كبيرة لجمهورها الواسع.

ولم تكشف النجمة الشهيرة عن الأسباب التي أدّت الى انفصالها عن بيكيه ولكنّ الشائعات أكّدت بأن الأخير قام بخيانتها مع فتاة تصغره بما يقارب الـ 12 عامًا، حيث تم رصدهما سويًا بعد الإنفصال أكثر من مرة مما أكد الأخبار التي أشارت إلى أن الخيانة وراء الانفصال.

وبعد انفصالهما عاطفيًا بدأت العديد من المشاكل بينهما من بينها مشاكل حول تقسيم الثروة المشتركة بالاضافة الى حضانة الأطفال حيث أن بيكيه يرغب ببقائهم في برشلونة بينما شاكيرا تريد الرحيل الى ميامي.

ومن المعروف ان قصة حب النجمة العالمية وبيكيه كانت من أبرز قصص الحب بين المشاهير، حيث انهما وقعا في حب بعضهما بالرغم من فرق العمر بينهما حيث ان شاكيرا تكبر بيكيه بما يقارب الـ 12 عامًا، واستمرت قصة حبهما 10 سنوات انجبا فيها طفلين.