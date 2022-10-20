شاكيرا تلاحق بيكيه في الكلاسيكو.. والأخير مجبور على الرضوخ

ما يزال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، مُلاحق من حبيبته السابقة النجمة الكولومبية شاكيرا ، إذ لا يمكنه التخلص منها نهائيًا حتى وإن أعلنا انفصالهما بشكل قاطع.

بيكيه يرتدي قميص باسم شاكيرا

سوف يتعرض جيرارد بيكيه لموقف محرج خلال مباريات الكلاسيكو التي من المقرر إقامتها بتاريخ 19 مارس العام القادم، إذ من المحتمل أن يجبر على ارتداء قميص مطبوع عليه اسم شاكيرا؛ باعتبار منصة "سبوتيفاي" الراعي الرسمي لناديه.

وأشارت التقارير أن هناك صفقة قريبة جدًا سيجرى إبرامها، والتي من شأنها تأكيد أن شاكيرا ستكون واحدة من الفنانين الذي سيظهرون على قميص برشلونة، كما رُوِّجَ أن شعار فرقة Coldplay سيوضع على قمصان النادي أيضًا.

شعار دريك على قمصان برشلونة

وتستمر منصة "سبوتيفاي" مؤخرًا بتسليط الضوء على فنانين معينين للترويج لمنصتها في الكلاسيكيو، فقد وضع شعار الفنان الكندي دريك الذي يأتي على شكل بومة على قمصان الفريق خلال مباراة الكلاسيكو التي عقدت بتاريخ 16 أكتوبر الماضي.

شاكيرا تطرح أغنيتها Monotonia

وعلى صعيد آخر، طرحت الفنانة الكولومبية أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان Monotonia عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، بالتعاون مع المغني Ozuna.

وحصدت الأغنية في أقل من 12 ساعة أكثر من 8.5 مليون مشاهدة، وآلاف الإعجابات والتعليقات، المشيدة بكلمات الأغنية التي غنت فيها: "هو ليس خطأك أو خطأي.. بل هو خطأ الروتين أو الملل"، كإشارة إلى أسباب انفصالها عن جيرارد بيكيه بعد 12 عامًا على انفصالهما.

ويبتدئ الفيديو المصور بدخول شاكيرا إلى محل تجاري لتتناول كيسًا كبيرًا من الشيبس وتتناوله بينما يبدو عليها علامات الإنزعاج، وفجأة تصدم برجل ممسكًا بصاروخ مطلقًا عليها النار، لتسقط هي وقلبها أرضًا.

بعدها تحاول شاكيرا الإمساك بقلبها وتقف وفوهة كبيرة نشأت داخل صدرها، ثم تبدأ بالركض في محاولة إنقاذ قلبها وحمايته، لكنه يسقط من يدها ويتعرض للسحق تحت الأقدام، لينتهي الفيديو بوضعه داخل صندوق دون نبض، ويغلق عليه بإحكام، ويوضع بين مجموعة من الصناديق الأخرى المتكدسة.

وتشير نهاية الفيديو بأن شاكيرا أغلقت على قلبها نهائيًا، بعد انتهاء علاقتها ببكيه.

