بعد تلقيه لقاح كورونا: هذا هو وضع محمد منير الصحي

نشر الملحن شريف نور تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعرب فيه عن استيائه من الشائعات التى ترددت عن تدهور صحة الفنان الكبير محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا.

وقال شريف نور : (لسه قافل السكة مع محمد منير والحمد لله هو زي الفل، وناس غريبة مطلعة عليه إشاعات إنه تعبان طب ليه؟)، حسب موقع صدى البلد.

من جهة اخرى، طرح الكينج محمد منيرأحدث أعماله الغنائية (اللي باقي من صحابي) عبر قناته الرسمية على موقع (يوتيوب) و لأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن آخر أغنيات الكينج أغنية (أنا مصر) والتي قدّمها خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.