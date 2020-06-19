بعد توقفه لشهور: هيفاء وهبي تستأنف تصوير (أسود فاتح)

يعمل صناع مسلسل (أسود فاتح) للنجمة هيفاء وهبي، على التجهيز لاستئناف مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة وتحديداً في شهر يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد توقف العمل وخروجه من العرض في شهر رمضان الماضى بسبب أزمة انشار فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران سواء في مصر أو لبنان التي يتم تصوير فيها جميع مشاهد المسلسل.

ويبحث القائمون على العمل عن تنسيق المواعيد المناسبة للأبطال، لاسيما أنهم متواجدين حالياً فى مصر، كما أن تصوير المشاهد المتبقية سيتطلب إقامة هؤلاء الفنانين في لبنان لمدة تزيد عن شهر ونصف، خاصة أنه يتبقى أكثر من 30 يوم تصوير على الانتهاء من آخر المشاهد، على أن يتم يعد ذلك حسم أمر العرض سواء فى الفترة المقبلة أو الانتظار لشهر رمضان 2021، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل (أسود فاتح) تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، ومعتصم النهار وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.