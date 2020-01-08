بعد ثلاثين سنة على اعتزالها:كيف أصبحت الجميلة المعتزلة نسرين؟

غابت عن الأضواء منذ ما يقرب من 30 عاما ولكن صورتها الجميلة ما زالت باقية فى أذهان الملايين، الذين لا ينسون أدوارها فى العديد من الأعمال الفنية التي ظهرت فى بعضها مجسدة دور الفتاة الجادة قوية الشخصية فى عدد من روائع الدراما، ومنها مسلسلات (أبو العلا البشري)، (الشهد والدموع)، و(أبواب المدينة )وعدد من الأعمال الدينية والتاريخية، إضافة إلى عدد من الأفلام التي شاركت فيها خلال فترة سبعينات القرن العشرين، ومنها (أبناء للبيع)، (الحفيد)،و (بديعة مصابني).

إنها الفنانة المعتزلة نسرين نجمة الثمانينات والسبعينات الجميلة والتى غابت عن الأضواء حتى ظهرت بعض صورها مؤخرا وهى لازالت تحتفظ بجمالها رغم تأثيرات الزمن ومرور السنوات، حسب موقع اليوم السابع.

نسرين اعتزلت التمثيل عام 1991 بعد إعلان زوجها الفنان محسن محيي الدين عن اعتزاله وارتدت الحجاب وقد ظهرت على صفحات المجلات الفنية مرتدية الحجاب ثم توارت مع زوجها لفترة عن الأضواء ، حتى عاد الفنان محسن محيى الدين إلى العمل الفنى من جديد بينما تورات زوجته الفنانة المعتزلة عن الأضواء.