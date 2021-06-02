بعد خروجه من المسلسل أويس مخللاتي يسخر من "الهيبة"!

نشر الفنان اللبناني أويس مخللاتي صورتين عبر "ستوري" حسابه الرسمي على انستغرام، والصور تخص شخصيته في مسلسل "الهيبة" بالجزء الخامس الذي يتم تصويره في الوقت الحالي.

في الحقيقة أن الصورتين لقبر "صخر شيخ الجبل" – اسم الشخصية التي يجسدها "أويس"-، وعلق على واحدة منهم "مهزلة" أما على الثانية "في أبيخ؟". ليعتبر الجمهوره أنه يسخر من صناع العمل.

وكانت قد انشرت معلومات مسربة أن استبعاد "أويس مخللاتي" جاء بسبب خلافات بينه وبين الشركة المنتجة للمرة الثانية حيث كان هناك خلافات مماثلة في العام الماضي، إلا أنه تم حلها في وقتها.

وخلال العام الماضي قد هاجم "أويس" أسرة المسلسل خلال استضافته في برنامج الإعلامي هشام حداد. وحسب المتداول أن الخلاف الأساسي كان بين الممثل السوري وشخص يدعى زياد الخطيب وهو أحد منتجي مسلسل الهيبة.

وشارك "أويس مخللاتي" بـ 4 أجزاء من "الهيبة" بدور "صخر" إلا أن دوره سينتهي بالموسم الخامس بموت الشخصية بسبب الخلافات كما ذكرنا سابقًا.

وأما عن أبطال عمل الموسم الخامس هم: "عبد المنعم عمايري وإيميه صياح بالإضافة إلى أبطال المواسم الماضية تيم حسن ومنى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وغيرهم".

ونشر بطل العمل "تيم حسن" الصورة الأولى من العمل وعلّق عليها: "نتابع تصوير الهيبة جبل يومياً إن شاء الله يعجبكم شو متخيلين يصير بآخر جزء؟". يذكر أن المسلسل يحمل اسم "الهيبة جبل".

يذكر أن أويس كان قد تعرض لهجوم كبير بعد أن شاركة مجموعة صُور له من عزاء المخرج الراحل "حاتم علي" وهو ما أغضب الجمهور الذي لم يرحمه وهاجمه بتعليقات مختلفة.

كان من بينها "اصلا احسه مو صاحي في شي بمخة من لما طلع وقال اني مش فاضي اسأل عن اهلي"، وكتب أحدهم "الغرور مشكله بيكرهك ب الشخص مهما كانت تصرفاته عفويه"، وكان هنالك تعليق "هادي هجنه الفن صار بس بده يتصور وتكون زكرى رحيل لرجل كان له انجاز حضرها بحياته".