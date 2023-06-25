بعد خضوعه لعملية في تركيا.. وفاة الفنان العراقي فلاح إبراهيم

توفي الفنان العراقي فلاح إبراهيم عن عمر ناهز الـ61 عامًا؛ نتيجة تدهور حالته الصحية على إثر تعرضه لمضاعفات عقب خضوعه لعملية جراحية في تركيا.

وفاة فلاح إبراهيم

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان الراحل في بيان شاركته عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، معلنةً الحداد على روحه، وجاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى.. تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان فلاح ابراهيم..والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

كما قررت النقابة تأجيل حفل اشور الموسيقي، الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الأحد، إلى اشعار آخر، وذلك بتوجيه نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي.

على صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بيانًا، جاء فيه: "ينعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رحيل الفنان العراقي فلاح إبراهيم، إثر مرض لم يمهله كثيراً، فإنّا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "برحيله تكون الساحة الفنية والثقافية العراقية، قد خسرت قامة مهمة معطاءة، وفناناً مثابراً حمل هموم الفن ورسالته الرصينة الخلاقة على مدى سنوات عمره".



من هو فلاح إبراهيم ؟

هو من مواليد 15 سبتمبر عام 1962، بدأ مسيرته الفنية في الإخراج المسرحي بكلية الفنون الجميلة في بغداد، وبدأ مسيرته الإخراجية في سنة 2000.

يمتلك إبراهيم أكثر من 50 عملًا مسرحيًا شارك فيها كممثل، كما لديه عشر أعمال أشرف على إخراجها، بالإضافة إلى ذلك عمل كسينوغرافي في 20 عمل.

ومن أبرز أعماله: "الغويلا" و"تقاسيم على نغم النوى"، والمومياء"، وقلب الحدث"، بالإضافة إلى ذلك شارك في المحلمة الشعبية "بيت الطين" بأجزائها الأربعة.