بعد خضوعه للجراحة في بلجيكا: أحمد فهمي يكشف عن وضعه الصحي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع (إنستجرام)، صورًا من أحد المستشفيات في بلجيكا، بعد خضوعه للعملية الثانية في المريء.

وكتب فهمي: (الحمد لله خرجت من العملية بسلام، تحس إن أنا مقفوش فى بيت دعارة، بشكر جدا الدكتور حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا وأنا بعمل العملية رغم مشاغله، وبشكر البروفيسور جاك ديفير البلجيكي على حسن الاستقبال، إن شاء الله أكون في مصر بكره وهكمل شغل الأحد إن شاء الله)، حسب موقع مصراوي..

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، خضع لجراحة صباح أمس بالمريء، في بلجيكا، بعد نجاح العملية الأولى التي أجراها في مصر منذ 3 أشهر، حيث يعاني فهمي من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا تفرز عُصارة معينة، تُسبب له آلاما طيلة الوقت.