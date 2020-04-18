بعد خطوبة قصيرة: تولين البكري و خطيبها ينفصلان

أعلن رجل الأعمال السوري عبداللطيف شرف، فسخ خطوبته مع الممثلة السورية تولين البكري بعد 40 يوماً فقط من إعلان ارتباطهما.

وكتب شرف عبر صفحته على (فيسبوك): (كل شي بهالدنيا قسمة ونصيب، بلّشت قصتنا بكل حب و احترام وانتهت بكل حب واحترام).

أكد شرف على استمرار صداقتها: (أنا وتولين قررنا الانفصال كخطيبين وحنكمل كأصدقاء.. الصداقة بتبقى الأساس وحب الأصدقاء بيدوم)، حسب موقع دنيا الوطن.



وختم متمنياً لها النجاح والتوفيق في حياتها معتبراً أنها تستحق كل الخير، وبدورها علقت البكري على منشوره متمنية له كل التوفيق.

وكانت الفنانة السورية قد أعلنت في السادس من شهر آذار/ مارس الماضي عن خطوبتها من عبد اللطيف شرف، وبدت البكري في صور جمعتها به في كامل سعادتها، حيث علّقت عليها قائلة: (لا يوجد أجمل من لحظات الفرح التي نسرقها من بين الركام). وشكرت كل من تمنى لهما الخير في خطوبتهما. حيث تم الاحتفال والإعلان عن الخطوبة في كواليس مسلسل (مقابلة مع السيد آدم) الذي سيعرض في رمضان المقبل وتشارك البكري في بطولته.

