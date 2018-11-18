حلا شيحة ضيفة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"

أعلنت الفنّانة إسعاد يونس من خلال البرومو الترويجي لبرنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" عن ضيف حلقتها المقبلة في الـ19 من نوفمبر يوم الإثنين، وهي الفنّانة حلا شيحة والتي ستظهر في أول لقاء تلفزيوني بعد عودتها من الاعتزال وخلعها للحجاب.

وبدأت إسعاد يونس الترويج للحلقة القادمة وافتتحت كلامها عندما قالت: "النهاردة جايبالكم هدية" مشيرة إلى الفنانة المصرية حلا شيحة التي أثارت الكثير من الجدل في الفترة الماضية بسبب عودتها للساحة الفنية وخلعها الحجاب بعد التزام دام لمدة 12 عامًا.

وعلى ما يبدو سيكون هناك الكثير من الحديث حول العديد من الأمور من خلال مشاهدتنا للفيديو الخاص بحلقة حلا شيحة، حيث أنها ناقشت موضوع العلاقة بين الفن والحجاب وعدم التعارض فيما بينهما، وتحدثت أيضًا عن أدوارها السينمائية التي لا زالت محفورة في أذهان كل محبيها بالرغم من ابتعادها فترة طويلة عن كل ما يتعلق بالفن.

وكانت شيحة قد شاركت خبر ظهورها في البرنامج مع إسعاد يونس عبر حسابها على موقع إنستغرام وتركت تعليقًا قالت فيه: “استنوني قريب فيبرنامج “صاحبة السعادة”مع الرائعة إسعاد يونس، يوم 19 الجاي علىdmc. أتمنى من قلبي الكلام يوصل لقلوبكم”.