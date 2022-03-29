بعد رهف القحطاني.. أروى عمر تخضع لعملية تجميل الأنف وتتلقى هدية مكلفة

يبدو أن حمى عمليات التجميل ما تزال مسيطرة على نجمات السوشيال ميديا، فهوس الجمال والمثالية أصبح مرض العصر.

فمؤخرًا، أجرت مشهورة السوشيال ميديا رهف القحطاني عملية تجميل لأنفها وكشفت النتائج المبهرة وتصدرت الترند لأيام، والآن خرجت مشهور "سناب شات"، أروى عمر، عبر حسابها الرسمي لتكشف خضوعها لعملية تجميل لأنفها.

نشرت أروى عمر صورة لها عبر حسابها على "سناب شات" تكشف إجرائها عملية تجميل لأنفها، حيث أطلَّت بوجه مليء بالكدمات والرضوض الأرجوانية بينما أنفها ملفوف بشاش أبيض وعينيها متورمتين.

وأشارت أروى أنها ستكشف نتائج العملية بعد اختفاء التورم، وأكَّدت أن العملية غير مؤلمة لكن هناك صعوبة في التنفس.

واستعرضت أروى الهدايا التي حصلت عليها من معجبيها من بينها باقة ورود وأحدث إصدار من هاتف آيفون.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إجراء أروى عملية تجميل لأنفها خاصة أن الملايين يتابعونها، فكتبت إحداهن: "وبكره تجي تعطي البنات نصايح وتقول حبي حالك وحبي وجهك وحبي جمالك".

وأضافت أخرى: "زمان كان المشاهير شغالين ع براطم الان حولو ع الشغل على الخشم".

وعلَّقت إحدى المتابعات: "استغفرالله العظيم مادري اشىبهم المشاهير يحبوا يغيروا خلقة رب العالمين".

واستهجن رواد مواقع التواصل إجراء أروى عملية تجميل وهي حامل، فقد أعلنت قبل عدة أشهرة.

حمل أروى عمر

وكانت أروى عمر قد كشفت عن حملها بمقطع فيديو ظهرت فيه بكامل أناقتها، فحينما تغزَّلت إحدى صديقاتها بها، قالت: "إي هو الزواج يحليّ"، لترد عليها: "والحمل يحليِّ أكثر يلا على طول بسرعة".

ولم تنفِ أروى خبر الحمل، بل وافقت صديقتها وأكَّدت أنها في الأيام الأولى من حملها، وقالت: "أنا في الشهر الأول ما دريتي.. مو بـ الشهر الأول صار لي أسبوعين.. بـ نزف إن شاء الله وبطني قدامي والله العظيم بسويها".