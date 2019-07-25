بعد زواجه من فرنسية: هل تزوج محمد عبده مجددا؟

تصدر هاشتاغ بعنوان تريند موقع (تويتر) زواج-محمد-عبده في المملكة العربية السعودية، ليترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الحيرة حول ما إذا كان الفنان الملقب بـ(فنان العرب) قد تزوج مجدداً بالفعل أم لا.

مصدر مقرب من الفنان محمد عبده كشف عدم صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، لافتاً بأنه لا يعلم من يقف وراء مثل تلك الشائعات التي باتت تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب موقع مجلة سيدتي.

المصدر ذاته أرجع السبب لانتشار هذه الشائعة -في رأيه- إلى انتشار صور أولاد الفنان محمد عبده (خالد وعالية) من زوجته الفرنسية، حيث يعتقد بأنه ربما اختلط الأمر على البعض فقام بإطلاق هذا الـ (هاشتاغ) الذي وصل لقمة الـ(تريند) في موقع (تويتر) في السعودية.