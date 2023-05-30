بعد زواج ثلاث سنوات: طلاق بشرى و سالم هيكل

البوابة-انفصلت الفنانة بشرى وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل بعد زواج استمر ثلاث سنوات.

و علقت الفنانة بشرى، على خبر طلاقها من زوجها سالم هيكل مؤكدة الخبر: ( نعم، الطلاق تم منذ فترة بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، ونحن مازلنا صديقين...هذا أمر شخصي، لا أقبل من أحد التدخل فيه؛ لأنه لا يخص أحدا سوى أسرتي وأسرته).

يذكر أن سالم هيكل ظل صديقا للفنانة بشرى منذ 24 عاما، في إطار صداقة بين العائلتين قبل إتمام الزواج قبل نحو ثلاث سنوات، وقال في تصريحات صحفية إنه وقع في حب بشرى منذ أن كانا صغارا.

وقدم خاتم الخطوبة لبشرى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وسط عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوي، وبوسي شلبي.