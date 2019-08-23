بعد زواج مثير للجدل: شيري عادل تعلن انفصالها عن معز مسعود

أعلنت الفنانة شيرى عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبا، حيث تزوجا فى شهر يوليو/تموز من عام 2018 عقب بينما تم الطلاق بينهما في يوليو/تموز هذا العام ولكن تأخرا في إعلان الخبر لوسائل الإعلام، حسب موقع اليوم السابع.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية، أخبار انفصال شيري عادل عن زوجها معز معز مسعود إلا أنهما فى كل مرة يخرجان وينفيان هذه الأخبار ويؤكدان أنها شائعات، إلا أن المرة الأخيرة والتي كانت قبل شهرين كانت الأخبار صحيحة رغم نفيهما بنشر فيديو يجمعهما ساخرين مع خبر الطلاق الأخير.

وتزوجت شيري عادل من الداعية معز مسعود وسط بعد تعاونهما في شهر رمضان قبل الماضي فى مسلسل (السهام المارقة) الذي أنتجه معز وقامت شيري ببطولته، وذلك وسط جدل كبير نظرا للاختلاف الفكري بينهما وطبيعة عملهما الأولى فنانة والآخر داعية داعية الا أنهما تحديا كل ذلك وتزوجا وفي النهاية لم تستمر الزيجة أكثر من عام.