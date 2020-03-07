بعد زيجتين فاشلتين: تولين البكري تعلن خطوبتها من رجل أعمال

أعلنت الممثلة السورية تولين البكري خطوبتها من رجل الأعمال وتاجر السيارات عبد اللطيف شرف، عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك)، حسب موقع دنيا الوطن.

وتأتي خطوبة البكري بعد قصتي زواج دراميين مرت بهما سابقاً، الأولى عندما تزوجت في سن الـ16، كشفت عنها أنها تعرضت خلالها للضرب وسوء المعاملة من قبل زوجها الذي كان يحتجرها ويمنع عنها كل شيء بما فيه الفن وبقيت معه ثلاثة عشر عاماً حرصاً منها على أولادها قبل أن تهرب إلى سورية قبل سنوات طويلة.

والزيجة الثانية لم تعمر طويلاً إذ تمت بشكل سري من مجد بدور وطلقت بعد أن رفض أهل زوج البكري ارتباطها بـ(مطلقة).

وتشارك البكري في الموسم الدرامي الحالي في عدد من الأعمال الدرامية، من أبرزها (مقابلة مع السيد آدم)، و(بورتريه).



