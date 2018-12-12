بعد سخريتها من فستان رانيا يوسف..أصالة توضّح موقفها وهذا ما قالته!

أصالة

على ما يبدو أن الفنانة السورية أصالة نصري، شعرت مؤخرًا بأنها تحدثت بنوع من السخرية حول الفستان الذي أثار الجدل خلال شهر ديسمبر، وهو فستان رانيا يوسف الذي وصفه الجميع بالـ"الفاضح" والتي كانت ارتدته خلال حضورها لختام مهرجان القاهرة السينمائي.

لذا خرجت أصالة عن صمتها وعادت للحديث عن نفس القصة وأوضحت خلال تغريدتها الأخيرة على موقع تويتر ما تم تداوله حول سخريتها من "بطانة" فستان رانيا يوسف، وتركت تعليقًا قالت فيه: " أنا بعتبر حفلي ليس مجرّد غُنا وموسيقى بسّ، بل هو مجموعة محاولات لإسعاد النَّاس وإسعادي معهم، بحبّ أمزح وبحبّ أضحك وبحبّ النّاس تطلع مبسوطة متسليه مسلطنه، الّلي حكيته عن موضوع البطانه كان مزحه ومو قصدي شي تاني غير المزح".

وكانت أصالة قد سخرت من فستان الممثلة المصرية، في حفلها الغنائي الذي أحيته في العاصمة المصرية القاهرة، بحديثها إلى الجمهور الحاضر بأن فستانها مكوّن من 6 بطانات. وعقب سخرية أصالة، ردّت رانيا يوسف عليها خلال مداخلة في برنامج الحكاية مع عمرو أديب؛ حيث قالت: “علمت بما قالته ولكني لم أشاهد الفيديو، وأنا أحبها جدًا وأحترمها وهي صديقتي وأعلم جيدًا أنها لم تقصد الإساءة، ولكنها فقط كانت تمزح وليس أكثر من ذلك، وعن نفسي أخذت الأمر بنيه سليمة وهذه طبيعتي دائما في التعامل مع الآخرين”.