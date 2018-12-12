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بعد سخريتها من فستان رانيا يوسف..أصالة توضّح موقفها وهذا ما قالته!

بعد سخريتها من فستان رانيا يوسف..أصالة توضّح موقفها وهذا ما قالته!
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