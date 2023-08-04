بعد سخريّة ترافيس سكوت منها.. كايلي جينر تنفصل عن تيموثي شالاميت

كشفت تقارير إخبارية في وقت سابق أنباء عن مواعدة نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" للنجم "تيموثي شالاميت"، بالرغم من عدم اعلان الثنائي ذلك بشكل رسمي.

انفصال الثنائي كايلي جينر وتيموثي شالاميت



أكّدت مصادر فنية مؤخرًا بان تموثي شالاميت أنهى علاقته الرومانسية بكايلي جينر بالرغم من انه لم يمرّ سوى 7 أشهر منذ انطلاق شائعات مواعدتهما.



وكشف المصدر لمجلة Life & Style بأن جينر أخبرت الأصدقاء المقرّبين لها والذين يعلمون بعلاقتها بتموثي بأن العلاقة والمشاعر بينهما تلاشت بشكل طبيعي خاصة وأنهما مشغولان بشكل دائم".



في المقابل أكدت مصادر أخرى بأن تيموثي هو من هجر كايلي حيث قال: "إن الأصدقاء يتحدّثون بأن كايلي قد هُجرت من قبل شالاميت".

وحتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد هذه الأخبار، في ظل بعض الأنباء أن علاقتهما مستمرة ولم ينفصلا.

سخريّة ترافيس سكوت من علاقة كايلي جينر



خلال وقت سابق تصدّرت أغنية Meltdown الخاصة بترافيس سكوت وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من ألبومه الجديد بعد ان تواجد فيها تلميحات يشير فيها الى ويلي ونكا.



والجدير بالذكر ان شالاميت لعب دور ويلي ونكا في فيلم ونكا الجديد، ويقول ترافيس: "chocolate the Vs / Got the Willy Wonka Factory" ويستمرّ بالتلميح الى أنها لن تجد نيران مثله.



وكان تيموثي انفصل عن كايلي بعد تلميحات ترافيس سكوت مما جعل الجمهور يعتقد بانه خشي أن يعاني بسبب هذه العلاقة.