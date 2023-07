كايلي جينر نادمة على عمليّات التجميل.. "أشعر بالاسف لتكبير صدري"

طرحت الحلقة الأسبوعية من البرنامج الواقعي الشهير Keeping up with the kardashian، التي تصدّرت من خلالها النجمة "كايلي جينر" وسائل التواصل الاجتماعي.

كايلي جينر تعبّر عن ندمها الشديد بسبب عمليات التجميل



عبّرت نجمة تلفزيون الواقع عن ندمها الشديد بعد أن أجرت عملية جراحيّة تجميلية لصدرها قبل سنوات عديدة، من خلال تكبير حجمهما.



خلال حديثها مع صديقتها التي تدعى "أناستاسيا كارانيكولاو" صرّحت كايلي بقولها: "ليتني لم أخضع لهذه العملية من الأساس".

وتابعت نجمة تلفزيون الواقع: "أنا لا أنصح أي امرأة بتكبير صدرها فإن أرادت الخضوع لتلك العملية فيجب عليها أن تجريها بعد انجاب الأطفال".



وأوضحت جينر من خلال تصريحاتها بانها نادمة أشدّ الندم على إجراء عملية تكبير ثديها قبل سنوات فقط من انجاب طفلتها ستورمي والبالغة من العمر 5 سنوات.



وتحدّثت كايلي حول عمليات التجميل والثقة، فقالت: "كنت دائماً الأكثر ثقة بين شقيقاتي ولطالما أحببت نفسي، وبالرغم من أنه أثير العديد من الشائعات حول أنني خضعت للعديد من عمليات التجميل إلا أن هذا الشيء غير صحيح فقط وضعت القليل من الفيلر فقط لا غير".

وتعتبر جينر واحدة من أبرز سيدات الأعمال، حيث حققت الكثير من النجاح وثروة طائلة في سن صغيرة، وتراها العديد من الفتيات قدوة لهن.

وكايلي هي الأخت غير الشقيقة لنجمات تلفزيون الواقع كيم وكورتني وكلوي كارداشيان، والأخت الشيقية لـ كيندال جينر.