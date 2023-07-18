كايلي جينر تمنح جوردن وودز فرصة ثانية بعد فضيحة الخيانة.. ماذا عن كلوي؟

مرّت أربع سنوات منذ فضيحة الخيانة التي قامت بها صديقة فتيات كارداشيان "جورد وودز" مع لاعب كرة السلة تومبسون تريستان وهو حبيب كلوي كارداشيان.

ودمّرت هذه الفضيحة الكبيرة علاقة الصداقة التي كانت تجمع عارضة الازياء جوردان وودز مع نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وشقيقتها كلوي كارداشيان.

كايلي جينر تمنح جوردن وودز فرصة ثانيةوتسامحها بعد فضيحة الخيانة



يبدو واضحاً بان عارضة بأن عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كايلي قد قررت منح صديقتها السابقة والمقرّبة جوردن وودز فرصة ثانية، حيث صدمت جمهورها يوم أمس الاثنين عندما التقطت الكاميرات كايلي وجورد وودز وهما تتناولان العشاء سويًا في أحد مطاعم مدينو لوس انجلوس.



وظهرت كايلي وجوردن وهما بكامل أناقتهما بينما كانتا متوجهتان الى مطعم سوشي في لوس أنجلوس ولم يتواجد أحد آخر معهما.



وتساءل المتابعون ما اذا كانت كلوي كارداشيان ترغب هي ايضاً بمنح جوردن وودز فرصة ثانية خاصة وأن حبيبها ووالد أطفالها تريستان تومبسون قد خانها مرة أخرى مع امرأة مجهولة بعد فضيحة الخيانة.

فضيحة خيانة جوردن وودز



رصدت الكاميرات قبل أربع سنوات تريستان تومبسون وهو يقوم بتقبيل جوردن وودز من امام منزلها بعد مغادرته فجراً عقب حفلة خاصة جمعتهما.



وبالرغم من رصد الكاميرات الا أن كلوي بقيت تبحث في الموضوع حتى تأكّدت من خيانة حبيبها مع صديقتها المقرّبة التي كانت تعيش مع شقيقتها كايلي وتشاركهم الكثير من المناسبات والأوقات الممتعة.